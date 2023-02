Tenta di strangolare l'ex compagna: finisce in carcere un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, per aver tentato di strangolare la ex compagna. L'uomo è adesso in carcere in attesa di convalida.

Succede a Nettuno, sul litorale laziale. Nella serata di lunedì la donna ha chiamato in lacrime il 112, chiedendo aiuto perché il suo ex compagno l'aveva aggredita cercando di strangolarla. Il tutto davanti a sua figlia. Mentre la donna si era allontanata da casa, per evitare ulteriori percosse, i militari hanno raggiunto l'abitazione. Qui hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza, a causa dell'alcol e la figlia, visibilmente spaventata per ciò che aveva vista.

L'arresto dell'uomo

I Carabinieri hanno quindi arrestato l'uomo. Il 50enne ha dei precedenti: in un altro nucleo familiare si era già macchiato di maltrattamenti in famiglia, cosa per cui era già stato anche in carcere.

La vittima nel frattempo è stata medicata in ospedale e poi è stata condotta in caserma dove ha raccontato che questa non è stata una violenza isolata: l'uomo era stato violento con lei fin dal giugno del 2022, quando era cominciata la loro relazione. Cosa che li aveva portati a optare per una separazione consensuale. Tuttavia l'uomo ha continuato a essere violento con lei. La lite degenerata in questa era scoppiata proprio per dissensi sulla spartizione dei beni nella serparazione.