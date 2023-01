Tentano di rubare in un supermercato e feriscono la guardia giurata: arrestate

Due donne di 46 e 24 anni hanno tentato di rubare in un supermercato. Nella fuga hanno ferito una guardia giurata che le aveva viste, con coltellate e morsi. Le due sono state arrestate e dovranno rispondere non solo di rapina, ma anche di lesioni. Una delle due è stata accusata anche di violazione della legge sulle armi.

Il fatto è accaduto ad Anzio nei giorni scorsi. Le due donne, pensando di non essere viste, hanno preso alcuni articoli dagli scaffali e li hanno nascosti in borse e zaini e poi hanno cercato di allontanarsi senza pagare. La guardia giurata, in servizio antitaccheggio, le ha viste e le ha inseguite per bloccarle, in attesa delle Forze dell'Ordine che nel frattempo erano state allertate.

L'aggressione alla guardia giurata e l'arresto

Le due ladre hanno reagito avventandosi sulla guardia. La più anziana ha tirato fuori un coltello da cucina e ha ferito un braccio dell'addetto alla sicurezza. La 24enne invece ha preso a morsi l'altro braccio. Poi hanno tentato la fuga, ma sono state definitivamente bloccate dagli agenti del Polizia del Commissariato Anzio\Nettuno che nel frattempo erano arrivati al supermercato.

Le due sono state arrestate perché gravemente indiziato del reato di rapina e lesioni in concorso. La 46enne è accusata anche di violazione della legge sulle armi. Il gip ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per la più anziana e gli arresti domiciliari per la più giovane.

L'evasione della 24enne

Il 10 gennaio la Polizia ha effettuato un controllo nel domicilio dichiarato della 24enne. Tuttavia la ragazza non era in casa. Poco dopo è stata rintracciata presso la stazione ferroviaria di Lavinio ed è stata arrestata con l'accusa di evasione. E quindi anche per lei è scattata la misura cautelare del carcere.