Tentano la truffa del falso nipote: l'anziana vittima ha sventato il colpo

Due uomini hanno tentato la truffa del falso nipote contro una coppia di anziani. Fortunatamente una delle vittima, essendosi reso conto di stare subendo una truffa grazie agli incontri di sensibilizzazione sulle truffe agli anziani che aveva seguito, ha avvertito gli agenti della Polizia sventando il colpo.

I due truffatori, due fratelli di 19 e di 37 anni di Napoli, sono stati arrestati perché colti in flagranza mentre tentavano di mettere a segno una truffa. I due infatti hanno contatto telefonicamente la coppia di anziani, lei 72enne e lui 84enne. Al telefono li hanno avvertiti del fatto che il loro nipote fosse finito nei guai e che doveva pagare una cospicua multa. Grazie al corso che aveva seguito, l'84enne si è insospettito e, pur accettando di consegnare la somma di denaro ha anche contattato il poliziotto che aveva conosciuto al corso.

Sul posto sono intervenuti quindi gli agenti della Polizia che hanno colto il 19enne mentre entrava in casa della coppia di anziani per ritirare la somma e i monili pronti per essere rubati. Nei pressi dello stabile è stato trovato anche l'altro truffatore che attendeva in auto. Gli arresti sono statin convalidati dall'autorità giudiziarai.