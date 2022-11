Tentano la truffa del finto nipote ai Castelli: due persone arrestate

Una donna di 81 anni ha subito la truffa del finto nipote a Marino da parte di due uomini. I Carabinieri li hanno arrestati e ora sono in carcere in custodia cautelare.

Il fatto è avvenuto il 12 ottobre a Marino. In mattinata la donna, una pensionata di 81 anni, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è identificato come suo nipote. L'uomo le ha detto che sarebbe presto arrivato un pacco importante per lui e che avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli ai corrieri. Il finto nipote le ha anche chiesto se fosse sola in casa e soprattutto le ha detto di restare in linea, senza riagganciare. Così il telefono è rimasto occupato e la donna non ha potuto chiedere consiglio ad altre persone.

Due truffatori in casa

A quel punto due persone ha bussato alla porta della signora con il pacco. La donna gli consegnato più di 700 euro, ma i due le hanno detto che non bastavano a coprire il costo e che quindi avrebbe dovuto dar loro anche dei gioielli. Dopo alcune insistenze, la donna gli ha mostrato il pianoforte, al cui interno teneva i suoi oggetti d'oro, per un valore totale di 3500 euro. Non contenti, i due malviventi si sono fatti anche consegnare la carta di credito con il pin. La carta, su cui la donna riceve la pensione, è stata usata nelle ore successive per prelevare altri mille euro da vari bancomat della zona e di Roma.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, grazie alle telecamere di sorveglianza ha rintracciato l'utilitaria usata dai due truffatori e li ha identificati. Si tratta di due uomini di 23 e 35 anni entrambi provenienti dalla Campania. I Carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni, sequestrando i vestiti che indossavano al momento della truffa. I due sono ora indagati per truffa e sono stati condotti in carcere, dove ora si trovano in custodia cautelare.