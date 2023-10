Termini, bande di latinos scatenati: furti e aggressioni a ripetizione

Il nuovo pericolo alla stazione Termini di Roma sono le bande di latinos. Ladri e rapinatori che colpiscono con violenza in particolare i turisti. La Polizia sta stringendo le maglie dei controlli e nelle ultime ore sono finiti in manette i membri di una gang.

Rapina e lesioni

Rapina e lesioni è il reato contestato ad un 30enne peruviano, arrestato ieri sera in zona Termini a Roma dalla polizia del commissariato Viminale. Ad attirare le attenzioni degli agenti sono stati due cittadini indiani che hanno denunciato l’aggressione subita da un gruppo di cittadini sudamericani mentre erano fuori ad un locale. In tre, o forse quattro, li avrebbero accerchiati e minacciati con un coccio di vetro fino a quando, una delle vittime non è stata spintonata, gettata a terra e rapinata dello zaino. A quel punto il gruppo si è dileguato. La descrizione degli aggressori fatta agli agenti ha permesso loro di rintracciare e arrestare il 30enne che si ipotizza, faccia parte del gruppo di aggressori.

Arresto convalidato

Questa mattina, 6 ottobre, l’uomo è comparso davanti al Gip del tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto e ha disposto come misura cautelare, la detenzione domiciliare. Il suo avvocato di fiducia, Valerio Vitale, ha chiesto per lui il rito abbreviato condizionato all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere della zona.