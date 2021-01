Termini, disastro Trenitalia: Frecciarossa ko, l'ira di utenti e sindacato

Trenitalia sopprime dei convogli, a Termini è il caos coi viaggiatori imbufaliti. “Comprensione ai pendolari che hanno legittimamente protestato, ma soprattutto ai lavoratori in prima linea a giustificare situazioni di cui non sono artefici. Trenitalia si organizzi sulla base di posti e abbonamenti venduti”.

Lo dichiara la Fit-Cisl in merito alla situazione in corso alla stazione Termini di Roma dove, a causa della soppressione di una serie di convogli, il Frecciarossa 9531 è rimasto bloccato per circa 120 minuti. “Trenitalia - prosegue la Federazione dei trasporti cislina - sopprimendo treni nelle fasce orarie in cui c’è domanda di mobilità ha messo in campo una strategia inspiegabile, che non ha precedenti in un recente passato, atteso che sia i treni che il personale sono disponibili. Oggi a dover gestire la furia dei passeggeri sono rimaste le ferroviere e i ferrovieri, che hanno rischiato di essere aggrediti e pure contagiati a causa di assembramenti doppiamente pericolosi. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine si è potuto evitare il peggio. Auspichiamo il ripristino dei treni soppressi e una urgente convocazione sul tema - conclude la FIT-Cisl - in quanto in caso contrario attiveremo le iniziative del caso non potendosi ripetere circostanze che, potenzialmente, possono mettere a serio rischio l’incolumità fisica del personale Frecciarossa”.