Termini sotto assedio, controlli a tappeto per sconfiggere la criminalità

Nuovo maxi controllo delle forze dell’ordine in zona Termini a Roma. L’approssimarsi delle feste natalizie fa prevedere un amento dei flussi di turisti nel principale scalo ferroviario della Capitale; l’intera zona necessita, quindi, di una “messa in sicurezza” come evidenziato più volte nel corso delle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Roma.

Carabinieri, poliziotti, finanzieri e agenti della polizia locale, ieri sera, hanno “battuto” il territorio per arginare i fenomeni malavitosi che solitamente lo contraddistinguono.

I controlli

Sotto la lente, principalmente sono finiti i “ballatoi” di via Giolitti noti per l’attività di spaccio, ma anche controlli agli esercizi commerciali e strutture ricettive che possono ospitare persone non in regola e non registrate. Sono stati predisposti, al riguardo, appositi servizi antidroga con agenti in borghese, anche della Squadra mobile, con l'ausilio di specifiche unità cinofile, ed è stata dedicata massima attenzione, in seguito ad un'approfondita mappatura e a un costante monitoraggio degli esercizi pubblici e di vicinato, a tutti gli specifici controlli amministrativi, anche attraverso le attività del Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri.Fondamentale anche l'apporto della Polizia Ferroviaria che ha esteso le attività di controllo a tutta l'area interna alla Stazione Roma Termini. Un uomo di origini tunisine è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in quanto è stato notato dagli agenti mentre si portava vicino a due ombrelloni in disuso per prendere alcuni involucri, poi consegnati ad un ragazzo che gli ha ceduto in cambio la somma di 20 euro. Immediatamente i poliziotti intervenuti hanno bloccato il ragazzo che stava cedendo la sostanza, mentre il compratore è riuscito a fuggire.

Gli arresti

Sempre durante i controlli un uomo di origini cilene di 46 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato, in quanto aveva rubato un portafogli, l'uomo immediatamente bloccato dagli agenti è stato condotto presso gli uffici di polizia.Un altro uomo è stato arrestato sempre per il reato di furto aggravato. Nel corso delle attività, sono state controllate 1778, di cui 17 le persone straniere accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti. Tre persone sono state segnalate in Prefettura per possesso di stupefacente. Dieci persone sono state denunciate in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi e per il mancato obbligo di registrazione degli alloggiati. Durante i vari posti di controllo, sono stati fermati 497 veicoli, 9 le contestazioni elevate per inosservanza al Codice della Strada. I controlli hanno riguardato anche 12 esercizi commerciali con la contestazione di 9 sanzioni amministrative.