Termovalorizzatore, assist di Salvini a Gualtieri: “Basta con i no del M5s"

Matteo Salvini irrompe nel dibattito sul termovalorizzatore di Roma e si unisce alla schiera del sindaco Gualtieri. Con un post su twitter, da una parte il leader della Lega ha quindi detto sì all'impianto di Roma Capitale, dall'altra ha bocciato la raccolta firme dei Cinquestelle contro il termovalorizzatore.

"Noi vogliamo Roma pulita, moderna, sicura, innovativa, con una tassa rifiuti meno cara. Dire 'no' alla trasformazione dei rifiuti in energia, calore e ricchezza significa dire no al futuro, e la Lega sta chiaramente con Roma e con i Si'", è il tweet di Salvini con una immagine che ritrae Giuseppe Conte e Virginia Raggi e la scritta "Roma, Raggi e M5s, raccolta firme e azione legale per bloccare il Termovalorizzatore”.