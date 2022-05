Termovalorizzatore, dietrofront della Lombardi: “Roma non ne ha bisogno"

Dietrofront dell’assessore alla Transizione ecologica della Regione Lazio sul termovalorizzatore voluto dal sindaco di Roma. Roberta Lombardi dice quindi no perché “numeri alla mano, non ce ne è bisogno”.

"Inutile nascondere il convitato di pietra della giornata che è l'inceneritore di Roma”, ha detto a TeleAmbiente l’assessore Roberta Lombardi. “Credo che proprio per incentivare il dibattito pubblico sul tema del recupero materia, recupero energia, individuare le priorità delle linee politiche di intervento sono utili momenti di incontro come quello di oggi perché ci si confronta in maniera molto specifica".

Per la Lombardi: "Il fondamento tecnico - ha aggiunto - permette poi di fare delle scelte politiche oculate nel rispetto delle normative europee. La transizione non si fa un pezzettino sì e uno no, quindi il no sulle tecniche dell'incenerimento per noi è fermo sia che siano 600mila tonnellate o che ve ne siano 100mila. Io spero, dall'interlocuzione che si è aperta e dalla disponibilità del sindaco, di riuscire a fargli vedere tecnicamente, numeri alla mano, che non c'è bisogno di quel genere di tecnologia".