Termovalorizzatore, Gualtieri: “me ne frego” della Regione e vado avanti

Altro che collaborazione istituzionale. Sul termovalorizzatore di Roma Gualtieri sbatte la porta in faccia a Rocca. Un "me ne frego" della Regione bello e buono. A sancirlo è stata Sabrina Alfonsi che ha sparato a zero una cannonata contro la giunta di Francesco Rocca.

La bordata

"Anche se la Regione Lazio, come previsto, cambiasse il piano rifiuti regionale, il termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba verrebbe realizzato comunque poiché l’opera risponde ai poteri commissariali conferiti dal governo al sindaco, Roberto Gualtieri, in vista del Giubileo del 2025". Lo ha affermato l’assessorae ai Rifiuti e all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi.

A muso duro

“Abbiamo un commissario di governo che ha elaborato il piano rifiuti di Roma. Il piano dei rifiuti regionale non può cambiare, a oggi, il piano dei rifiuti di Roma. Con il commissario tutti gli impianti previsti verranno realizzati – ha detto Alfonsi –. Sappiamo che la Regione deve cambiare il piano dei rifiuti, perché gli viene richiesto un adeguamento dal ministero, insieme ad altre regioni, perché bisogna rispettare dei parametri che prima non c’erano. In ogni caso, quando lo faranno, sul tema dell'impiantistica bisognerà fare un ragionamento serio all'interno del piano dei rifiuti regionale e credo che non si possa non tenere conto del piano dei rifiuti di Roma e del piano industriale di Ama già approvati. E il termovalorizzatore è uno dei tasselli fondamentali di tutto il piano dei rifiuti di Roma”.