Termovalorizzatore, marcia su Santa Palomba "contro l'ecomostro dei rifiuti"

UNa manifestszione per dire NO al termovalorizzatore e all'ecomostro dei rifiuti a Santa Paslomba. Venerdì w2 la marcia contro il piano messo a punto dal sindaco Roberto Gualtieri.

Gli organizzatori prevedono una risposta massiccia di presenza

Il vertice

“Non nutrivamo alcuna aspettativa circa l’esito dell’incontro di oggi tra Gualtieri con i Sindaci contrari ma quanto trapela connota Gualtieri come un despota i cui argomenti poggiano sulla menzogna”. È quanto dichiara in una nota il Comitato No Inceneritore a Santa Palomba. “La sfrontatezza con la quale Gualtieri si permette di evocare narrazioni tossiche dà la cifra di quanto, forte dei poteri commissariali, sia dopato di inceneritorismo".

Solo grazie al Consiglio di Stato

"Giungere a utilizzare l’argomento della sentenza del Consiglio di Stato - evidenziano dal Comitato - per dire che il suo piano rifiuti e l’inceneritore sono a norma è però indice di intima debolezza perché anche uno studente ai primi anni di giurisprudenza comprende come quella sentenza abbia piegato il diritto pur di dar ragione agli inceneritoristi. Quanto all’istituendo Osservatorio, terzo e indipendente, non è altro che la foglia di fico del Sindaco meno votato della storia di Roma che con presunzione concede un “contentino”. Contro la tirannia di Roma – termina la nota – ci troviamo tutti davanti al sito, venerdì 22 marzo dalle 18, perché la partita è tutto aperta. E lo sanno pure a Roma per questo ostentano sicurezza”.