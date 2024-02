Termovalorizzatore Roma, M5S all'attacco: "E' pericoloso, Gualtieri si fermi"

Il termovalozzatore è pericoloso. A dirlo sono i dati della regione e i 5 stelle tornano alla carica contro il sindaco Gualtieri. "I dati del Programma di studio Eras Lazio 'Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio' - finanziato dalla Regione Lazio e condotto dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale e ARPA - sugli effetti degli impianti di San Vittore e Colleferro parlano chiaro: i residenti a 7 e 5 km dall’impianto hanno visto aumentare, in maniera importante, le malattie respiratorie croniche".

A dirlo i consiglieri della Lista cvica Raggi.

I dati

"Tutto questo senza contare l'aumento significativo di ricoveri per malattie cardiocircolatorie e cerebrovascolari, con maggior evidenza nelle donne. Numeri inquietanti, che si sommano a quelli precedenti diffusi da ATS Milano Città Metropolitana sull’impianto di incenerimento Silla 2, intorno al quale si registra un incremento del 71% della mortalità per cause respiratorie (HR 1.71 95% CI 1.11-2.64), un eccesso di accessi di adulti al pronto soccorso pari al 29% per cause cardiovascolari e al 17% per cause respiratorie e un eccesso di accessi di bambini al pronto soccorso pari al 44%", continuano gli ex grillini.

Attacco a Guatieri

"Il sindaco Gualtieri non può ignorare questi dati estremamente allarmanti e, anche nelle sue vesti di Commissario, non può ulteriormente far finta di non sapere e calpestare così barbaramente il diritto alla salute dei cittadini tutelato anche a livello costituzionale dall'art.32. Ponga dunque fine a questo progetto scellerato in ossequio al principio europeo di precauzione e scelga di salvaguardare i cittadini anziché continuare a perseguire con inspiegabile ostinazione le sue personali ed erronee - dati alla mano - convinzioni in materia di rifiuti". Concludono, l'ex Sindaca di Roma e Consigliera del M5s in Campidoglio Virginia Raggi, la Capogruppo in Campidoglio M5S Linda Meleo, il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis, la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale e il Capogruppo del M5s in Municipio IX Marco Cerisola.