Terrazza Naiadi con vista su Roma, la fila per il compleanno di lady Rosito

Un evento nell'evento. Un nuovo inizio per dare continuità a una storia che da anni regala emozioni a romani e turisti. Sulla terrazza del celebre ristorante Tazio la festa di compleanno dell’Executive Manager Maria Rosito.

Un party in grandissimo stile, dove la gioia ha sposato l'eleganza, la dance ha incontrato l'alta cucina e le candeline spente hanno fatto da cornice al rilancio della stagione autunno/inverno della ristorazione gestita da Niko Sinisgalli. L’evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone tra amici, volti noti della tv, attori e politici è stato un vero e proprio happenig di settembre.

Il panoramico rooftop con vista sulla Roma storica di Piazza della Repubblica ha una vista da far strizzare l’occhio. La location invernale di Tazio invece presto inaugurerà il cambio stagione con un nuovo look. Al “Disco Birthday Party” di Maria Rosito sono intervenuti 2 Dj, uno ufficiale di Redbull Cristian Marras a bordo piscina e l’altro dj Brando nella sala grande. Gli invitati in un look trendy chic si sono intrattenuti fino a notte inoltrata deliziati anche dal menu dei piatti più gettonati del ristorante Tazio. Un menu a base di pesce, ma che richiama anche alla tradizione lucana di Maria con la famosa pasta Don Mario, un piatto registrato da lei.

Niko Sinsigalli ai fornelli

E proprio per il piatto forte dello chef Niko Sinisgalli, il piatto che ha portato il suo nome all’estero, c'è da sottolineare una novità assoluta. L'avvio della commercializzazione della scatola delle meraviglie: tutti gli ingredienti per fare a casa un piatto da oscar (Il sugo è già pronto. Basta cuocere la pasta e unire il peperoncino e il pecorino affumicato già tutto dosato per 5 persone). Poi arriverà anche la pizza gourmet, fatta con lievito madre di oltre 100 anni. Un lievito che è stato regalato a Maria e allo Chef in Svizzera da un forno antico. Champagne per accompagnare tutta la serata e piatti golosi: tartare di salmone con gamberi Kataifi, insalata di mare, coccoli alle alghe, tempure vegetali e di mozzarella, arancini di riso, croissant al salmone, bun di pane con tonno, risotto al lime e champagne.

Il rosso e il bianco sono stati i colori scelti per la serata: la terrazza con le colonne bianche è stata allestita da 1000 palloncini rossi che richiamavano la torta di compleanno, un romatico evergreen pan di spagna con crema ricoperta di fragole e frutti rossi a forma di cuore. Maria Rosito tra gli applausi, abbracci e affetto dei presenti ha spento le candeline indossando un abito bianco corto.

Ecco chi c'era a festeggiare

Hanno partecipato alla serata: Alessio Spicolizzi (Ambasciatore dell’industria Creativa per APPMI), Massimo Monaco (il personal trainer dei vip: 6 volte campione del mondo di Bodybuilding), Samuel Peron con la sua compagna Tania Bambaci, Lucrezia Lando, Angelo Madonia, Barbara Bouchet, Sofia Milos, Antonella Salvucci, Mariano Angelucci, lo chef Alessandro Circiello e molti altri amici imprenditori come Walter Scognamiglio proprietario nell’Università Pegaso e professionisti come l’avvocato internazionalista Luca Battistella.