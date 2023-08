Terremoto in Regione, si dimette De Angelis. Rocca: "Grazie per il tuo lavoro"

Il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. De Angelis ha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato. Il presidente Rocca ha accettato le dimissioni di Marcello De Angelis con effetto immediato.

Troppe polemiche

Le dimissioni di De Angelis arrivano dopo le polemiche che lo hanno investito a seguito delle sue affermazioni sulla strage di Bologna. "Prendo atto delle dimissioni di Marcello De Angelis dal ruolo di Capo della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio. Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto finora e per il senso di responsabilità dimostrato. Così come ha la mia gratitudine per aver messo al riparo l'Istituzione che presiedo dalle inaccettabili strumentalizzazioni di queste settimane, pagando il prezzo per una canzone scritta 45 anni fa e rispetto alla quale ha manifestato pubblicamente tutto il suo imbarazzo e orrore. Testo, peraltro, già noto quando in passato aveva ricoperto ruoli come quello di parlamentare e direttore di testate", dichiara il presidente Rocca."Posso testimoniare in prima persona l'evoluzione della personalità di De Angelis. Un percorso di maturazione, di autoconsapevolezza e di trasformazione interiore. Sicuramente tutto questo non può cancellare il suo passato, ma ha forgiato e continuerà a formare il suo presente e il suo futuro", aggiunge il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Fuoco amico

Naturalmente, andato via De Angelis, resta un problema di non poco conto all'interno dell'ufficio di comunicazione di Rocca. Innanzitutto le continue fughe di notizie, le spifferate e una serie di sgambetti amici che stanno portando in cattiva luce proprio il governatore. Di sicuro Rocca, uomo capace e con una grande dote di mediazione, finora ha saputo tener botta ma i problemi anche con le dimissione "indotte" di De Angelis restano e sono importanti. Vediamo chi sarà il prossimo colpito dal fuoco amico