Terremoto nel Municipio IV: maggioranza M5S sfiducia la presidente Della Casa

Terremoto nel Municipio IV, l'emergenza Coronavirus non ferma i dissidi nella maggioranza M5S: il Gruppo 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia contro la propria presidente, la pentastellata Roberta Della Casa.

L'ultima disputa sulla gestione tra maggioranza e presidente che ha fatto traboccare il vaso riguarda l'affidamento dei servizi di Villa Farinacci. Con una direttiva di giunta datata 16 aprile a firma dell'assessore alla Cultura Stefano Rosati, venivano destinati 90 mila euro alla realizzazione degli eventi di Villa Farinacci. Il Gruppo M5S avevano chiesto il ritiro della direttiva o il ritiro delle deleghe perché volevano che i fondi in questione venissero destinati al sociale, in aiuto della famiglie in difficoltà causa Covid-19 e per la ripresa della attività commerciale nella Fase 2. Ma il fermo no della Della Casa ha portato alla definitiva rottura.

Qualora l'iniziativa della maggioranza andasse avanti con la votazione in Consiglio del testo, il IV diventerebbe il quarto Municipio, dopo il III, VIII e XI a cadere nel corso delle consiliature partite con le elezioni comunali del giugno 2016. Anche i scioglimenti precedenti sono stati causati da contrasti interni ai pentastellati.

La presidente Della Casa, sulla propria pagina Facebook, commenta così la possibile sfiducia: "In queste ore si sta parlando di una mozione di sfiducia, il Municipio potrebbe cadere ma noi non ci fermiamo, garantisco che lavoreremo con impegno fino all'ultimo giorno".