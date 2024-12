Terremoto Report sul termovalorizzatore di Gualtieri: Fratelli d'Italia si spacca, Silvestroni va all'attacco

L'imbarazzo di Gualtieri di fronte al “Santo inceneritore”; le repliche rabberciate del presidente dell'Ama, Bruno Manzi, poi “corrette” con una nota ufficiale, e ora Fratelli d'Italia che si spacca in due tra favorevoli e contrari.

Se prima l'unico ad essere contrario all'impianto che il commissario straordinario per il Giubileo ha assegnato alla controllata del Comune di Roma, Acea, era il leader dei Gabbiano, Fabio Rampelli, il silenzio della corrente dei fedelissimi di Meloni e Lollobrigida è spezzato dal senatore Marco Silvestroni che, con una lunga nota, affonda contro il Pd.

Silvestroni: "I superpoteri per trasformare i Castelli nella pattumiera di Roma"

Scrive Silvestroni: “In solitudine denunciavo come Deputato e poi come Senatore, eletto nel collegio dei Castelli Romani che la Regione Lazio e il comune di Roma con i superpoteri dati a dicembre 2021 dal Governo Draghi, voleva fare dei Castelli Romani e della provincia di Roma la pattumiera di Roma”.

"Il Gassificatore non serve per il Giubileo"

E poi accusa il partito: “Il Pd che vuole il gassificatore alle porte dei castelli Romani è lo stesso della Schlein, Gualtieri e dei pochi sindaci dei castelli Romani ancora del PD. Il Gassificatore sui Castelli Romani evidentemente non serve per le esigenze del Giubileo, ormai iniziato, come sosteneva Gualtieri e l'esiliato a Bruxelles, Zingaretti”.

"Il Pd nasconde 10 anni di mala gestione di Zingaretti"

Tornando a Report aggiunge: “ Sono anni che il PD se ne frega del territorio e dei cittadini, facendosi aiutare dai loro uomini messi nelle società pubbliche del Comune di Roma ad ingarbugliare carte pur di raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo del PD non è aria pulita ( slogan utilizzato dal PD alle europee del 2024) ma levarsi il problema dei rifiuti di Roma possibilmente scaricando nel bacino elettorale meno rilevante per il PD cercando di nascondere i 10 anni di mala gestione del PD di Zingaretti, al potere in Regione Lazio fino al 2023, dove sono stati approvati dei piani rifiuti semplicemente folli. Consiglio alla redazione di Report o altre che vorranno approfondire, di non fare perdere tempo in giro ai loro inviati e recarsi esclusivamente alla sede Nazionale del partito democratico, a sant'Andrea delle Fratte, alla prima direzione nazionale utile troverà tutti e gli unici responsabili del Gassificatore che costruiranno ad un prezzo esorbitante, non solo sul piano economico, sui Castelli Romani”.

Rocca scopre in tv i "poteri" di Regione Lazio

Ora resta il nodo di ciò che farà il presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca che ha appreso candidamente da Report del “potere” regionale di poter approvare o meno l'area di salvaguardia del “campo pozzi Laurentino”.