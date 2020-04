Terremoto Roma: scossa di magnitudo 3.0. L'epicentro ad Est della Capitale

Una scossa di terremoto magnitudo 3.0 è stata registrata nella provincia di Roma alle 2:12. L'epicentro è stato a un chilometro a est di Marcellina, a due passi dalla Capitale, ad una profondità di 15,5 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, svegliata dal tremore.

"Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato dalla Rete sismica nazionale questa notte, 3 aprile 2020, alle ore 2.12 italiane. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in provincia di Roma, tra i comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro (entro 6 km dall’epicentro), a una profondità di 16 km. Il terremoto è stato ampiamente risentito in tutta l'area a est di Roma e all'interno della Capitale, soprattutto nei quartieri orientali. Risentimenti anche ai Castelli e in Abruzzo". Così l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in un tweet pubblicato alle 4 della notte.