Terremoto Turchia, una studentessa de la Sapienza tra le vittime: Nesrin Kara

C'è anche una studentessa de la Sapienza tra le vittime del violento sisma di magnitudo 7,8 che ha devastato la parte meridionale della Turchia, al confine con la Siria. Si chiamava Nesrin Kara, era turca ma viveva a Roma e studiava alla Facoltà di Medicina e Psicologia. La Sapienza ha espresso il proprio cordoglio per la ragazza su Facebook.

"La Sapienza piange Nesrin - si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook de La Sapienza - studentessa della Facoltà di Medicina e Psicologia vittima del terremoto in Turchia e Siria. Il terribile terremoto del 6 febbraio si è portato via anche la giovane vita di Nesrin Kara, nostra studentessa iscritta al Corso di laurea magistrale in lingua inglese Cognitive Neuroscience: la comunità universitaria della Sapienza si stringe alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Nesrin e la rettrice Antonella Polimeni esprime le più sentite condoglianze per questa gravissima perdita".