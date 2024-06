Terribile incidente sul Raccordo: si schianta in moto e muore bruciato

Un terribile incidente è avvento questa mattina, martedì 25 giugno, sul Raccordo. Un motociclista è morto nello schianto e la sua moto ha anche preso fuoco in seguito all'impatto con il guard rail.

Il mortale si è verificato all'altezza dello svincolo Selva Candida. Il centauto aveva 27 anni.

L'incidente

L’incidente, l’ennesimo di una lunga scia, è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma e ora per consentire i rilievi una corsia, tra Selva Candida e Cassia, è stata chiusa. Nell’incidente ha perso la vita un motociclista, un ragazzo di 27 anni, e ora è per ore è rimasta chiusa la corsia di marcia, in carreggiata esterna, in corrispondenza del km 11.7.

Forse un malore

Non è escluso che il conducente della moto possa aver avuto un malore. Al vaglio della Polstrada il possibile coinvolgimento di altri veicoli: al momento il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo da solo finendo contro l'auto che lo precedeva ma le immagini delle telecamere fugheranno ogni dubbio. Sono 75 le vittime sulle strade di Roma e provincia nel 2024.