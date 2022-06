Terrore al San Giovanni. Dà di matto e aggredisce medici e infermieri al Ps

Attende di essere visitato, ma dà di matto e aggredisce la dottoressa e l’infermiera di turno. Mercoledì mattina, intorno le 6, un uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice verde, dopo essere stato protagonista di una rissa.

L’uomo, fanno sapere dall'ospedale, ha quindi iniziato la trafila per gli accertamenti Covid quando poi, mentre attendeva l’esito del tampone, ha iniziato ad offendere pesantemente con parole sessiste – senza una vera ragione – prima la dottoressa, poi l’infermiera arrivata in soccorso della collega per calmare le acque. La situazione ha iniziato a degenerare quando la dottoressa ha chiesto al paziente di abbassare la voce. A quel punto è intervenuta la sicurezza interna dell’ospedale, ma alla loro vista l’ira ha preso il sopravvento dell’uomo che ha tentato di aggredire le guardie giurate.

La situazione è rientrata nella normalità quando sono intervenuti i Carabinieri che hanno preso e portato via l’uomo per gli accertamenti del caso. Per la dottoressa e l'infermiera solo tanta paura.