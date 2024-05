Testaccio a tutta birra, dal 16 al 19 maggio arriva lo Spring Beer Festival

Quattro giorni a tutta birra, un evento unico nel cuore di Roma. Dal 16 al 19 maggio arriva nell'ex Mattatoio di Testaccio lo Spring Beer Festival. Una kermesse per gli amanti della birra fatta col cuore e con la passione. Un appuntamento da non perdere per gustare novità e grandi classici che i mastri birrai porteranno all'ombra del Monte dei Cocci.

Un grande salotto dove si potranno degustare tutte le birre top del panorama brassicolo italiano, strizzando l'occhio anche alle “creazioni” dei competitor di altre nazioni.

L'evento

Un evento che avrà un contorno a tutto tondo: dal cibo alle eccellenze italiane. Tra le novità di quest'anno saranno presenti birre senza glutine e a basso contenuto di glutine. Arriveranno a Tesstaccio 22 realtà brassicole italiane: dal Trentino Alto Adige alla Calabria, ed uno stand con selezione di birre estere a cura di Ales&Co. Un appuntamento, quello dello Spring Beer Festival, arrivato alla nona edizione, nonché a livelli top in Europa. La continua voglia di migliorarsi con passione e amore per un settore assolutamente strategico per la nostra nazione. Un orgoglio italiano che nel tempo si è consolidato ed ora è un esempio per tutto il mondo.

Non solo birra

Allo Spring Beer Festival. Ci sarà infatti un'area dedicata a cocktail artigianali, prodotti da Jas, dove sarà possibile degustare gli ottimi cocktail artigianali, naturali e biologici alla spina Spazio anche a Laverve Libera Fermenteria che riesce a creare bevande fermentate analcoliche o leggermente alcoliche, dissetanti e super gustose, Kombucha o fermentati di frutta con una sola missione, zero zuccheri per bevande rinfrescanti. Il food avrà ampio spazio con le eccellenze dello street food e dell'enogastronomia italiana. Dal gusto unico di Arrosticini Tornese: che presenta arrosticini abruzzesi e polpette della nonna a Er supplì di Alari che stupirà i palati con supplì classici e cacio e pepe, mozzarella in carrozza, fiori di zucca, filetti di baccalà e cartocci di calamari. Poi The Farm: sfizi di pollo fritti, olive ascolane e patatine fritte; Geppo che offre una selezione dei suoi migliori burger, pulled pork e polpette di bollito. E ancora: La Bodeguita con le empanadas, panini con carne argentina, churros e batidos e ultimo ma non ultimo Faan Fruit: Frutta Secca e Disidratata con prodotti 100% naturali, deliziosi e ricchi di proprietà benefiche.

Per i bambini

Ci sarà anche un area kids allestita nel corso delle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio dalle 12:30 alle 18 permetterà ai genitori di godersi l'evento mentre i piccoli si divertono con l'intrattenimento a cura di SF Events Italy. I più piccoli potranno cimentarsi in lavori di pittura sui tappi metallici; Creazione portachiavi con tappi di sughero e lavori con il sughero; Decorazione di sottobicchieri; Giochi da tavolo e di gruppo e fantastici Face Painting. Altra novità saranno feste a tema per i piccoli a seconda della serata. Per loro anche dei buonissimi Batidos smoothie alla frutta. Seguendo gli account Facebook ed Instagram dell’evento si potrà partecipare a vari contest che consentiranno di vincere il bicchiere celebrativo del festival o gettoni o una cena al The Wanderer al termine del festival per continuare ad assaporare la magica atmosfera dello Spring Beer Festival. Non mancherà la musica diffusa per accompagnare le degustazioni e creare momenti di convivialità e divertimento.