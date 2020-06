Tevere blindato, ecco le barriere anti rifiuti: Comune ferma gli sversamenti

Tevere blindato, arrivano le barriere anti rifiuti: è iniziatal'opera l'opera di posizionamento di new jersey in calcestruzzo a chiusura di alcuni varchi di accesso alle aree golenali. Così il Comune ferma “coloro che hanno l'abitudine di liberarsi dei rifiuti ingombranti e pericolosi gettandoli sugli argini del fiume”.

Due le squadre del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale che, unitamente al personale dell'Area di Vigilanza Fluviale della Regione Lazio, da lunedì stanno portando avanti l'intervento, in accordo con l'Ufficio Speciale Tevere di Roma Capitale, al fine di interdire il passaggio dei veicoli intenzionati ad abbandonare i rifiuti nelle aree sottoposte a tutela ambientale e storico-archeologica.

Questo intervento è stato effettuato a seguito delle indagini che la Polizia Locale sta svolgendo per individuare eventuali responsabilità rispetto alla moria di pesci di due settimane fa. Al momento, dai primi rilievi effettuati da Arpa e Asl Rm 1, sembrerebbero non esserci sufficienti elementi di prova di possibili sversamenti illeciti nelle acque del fiume.

Le barriere in questione sono state poste a: viale Parco dei Medici (2 new jersey); lungotevere Dante, altezza ex impianto sportivo Vigili Urbani (2 new jersey); fosso Vallerano in località Via di Decima (1 new jersey); lungotevere Pietra Papa fronte Via Gherardi (1 new jersey); in corrispondenza del ponte canale Acea in località Via Salaria (1 new jersey); via del Baiardo - termine strada (4-6 new jersey).