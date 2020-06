Tiberis 2020, Raggi ci riprova con la spiaggia sul Tevere: caccia agli sponsor

Tiberis 2020, Virginia Raggi ci riprova con la spiaggia sulle sponde del fiume Tevere: con un avviso pubblico il Dipartimento Simu ha ufficialmente lanciato la ricerca di nuovi sponsor per la manifestazione, giunta al terzo anno. Non solo sdraio e lettine, la novità è l'area cani.

Al bando, salvo colpi di scena, pare scontato che si presenterà un solo candidato, lo stesso dell'anno scorso, ovvero Agenza Tevere supportata da Italgas, che metterà a disposizione tutte le attrezzature e gli arredi in comodato d'uso.

A differenza delle stagioni 2018 e 2019, quest'anno la spiaggia sotto Ponte Marconi potrebbe non avere il campo da beach volley. Ad oggi, non è infatti permesso praticare questa attività a causa del Coronavirus. Al suo posto potrebbe arrivare uno spazio dedicato ai racchettoni, sport che è possibile praticare senza rischi di contagio.

Sempre in barba alle norme anti-Covid, ombrelloni e lettini saranno più distanziati rispetto allo scorso anno, mentre per i giochi d'acqua c'è l'avviso pubblico specifica che saranno consentiti solo dopo l'ok della Asl. In caso di parere positivo, dovranno essere con ricircolo e clorazione, come per le piscine, o in alternativa con ricircolo per irrigazione.

Novità cibo e area cani

Lo scorso anno la somministrazione di cibo e bevande su relegata a dei semplici distributori automatici. Quest'anno invece, nell'avviso si trova un chiaro riferimento alla ristorazione: “Area cibo e mescita con disposizione di tavoli, col necessario distanziamento, coperti da tecnostrutture realizzate con tessuto che assorbe i raggi UV (tent mesh) e filari di populus”.

Infine anche la richiesta di una area recintata dove poter collocare i padroni con i propri amici a quattro zampe.