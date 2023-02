Tiberis, la spiaggia sul Tevere a Ponte Marconi: il bando parte da febbraio

Anche quest'anno sulle banchine del Tevere sotto Ponte Marconi sarà organizzata la spiaggia Tiberis. Il Campidoglio si è portato avanti: il bando è stato lanciato a partire dal 27 febbraio.

Lo ha annunciato l'assessora all'Agricoltura e Ambiente Sabrina Alfonsi, che ha anche illustrato i termini della manifestazione di interesse pubblico: andrà allestita una spiaggia urbana, con aree relax su prato, con un campo da beach volley un'area giochi. Andranno anche fornite attrezzature come sdraio, tavolini, lettini, fontanelle e rastrelliere per le biciclette. Andrà allestita anche un'area ristoro. Il tutto andrà realizzato in maniera eco-sostenibile.

Il gestore che si aggiudicherà il bando dovrà farsi carico di tutta l'organizzazione. Il periodo, compreso anche l'allestimento e il disallestimento, sarà dal 15 maggio al 15 settembre. La spiaggia sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23, da lunedì a giovedì. Venerdì, sabato e domenica l'orario sarà invece prolungato fino all'una di notte.