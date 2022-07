Tiberis, la spiaggia sul Tevere apre i cancelli al pubblico

La spiaggia Tiberis torna anche quest'anno. Tutto pronto e apre i suoi cancelli al pubblico che da giovedì 7 luglio potrà prendere il sole sulle rive del Tevere. La spiaggia sarà aperta fino al 12 settembre a ingresso libero.

Tiberis aprirà alle 8 di mattina e chiuderà alle 24, tranne il weekend che rimarrà aperta fino all'1. In questa edizione il Comune ha creduto nella spiaggia creata da Virginia Raggia, tanto da aver organizzato anche diversi eventi serali. L'area spiaggia è stata attrezzata con 100 lettini, 50 ombrelloni, due campi da beach volley, presente anche un’area con 40 tavoli ombreggiata con vele e allestita una struttura con 4 bagni più uno per disabili. Il punto ristoro è stato realizzato con una struttura in legno e l’offerta gastronomica a prezzi calmierati, prevede un menù anche per clientela vegetariana e vegana e utilizza prodotti a km 0. Tutto il materiale monouso è biodegradabile e saranno utilizzate solo bottiglie di vetro, eliminando del tutto la plastica.