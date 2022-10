Tifosi del Betis devastano il Centro: Selvaggia Lucarelli si scatena sul web

Bottiglie di vetro, buste di plastica, residui di cibo e chi più ne ha più ne butti: i tifosi del Betis devastano piazza del Popolo e Selvaggia Lucarelli scatena l'ira online. Il video.

Giunti in massa da Siviglia per sostenere la loro squadra all'Olimpico contro la Roma, i tifosi del Betis escono vittoriosi dal campo ma sconfitti nella partita della civiltà, dopo aver lasciato piazza del Popolo come una discarica a cielo aperto.

Lo scempio va virale: Selvaggia Lucarelli in diretta

A postare il video direttamente dalla piazza, c'è Selvaggia Lucarelli su Twitter e con le storie in diretta su Instagram, inquadrando i sanpietrini sepolti con gli operatori Ama intenti nel ripulire il manto di bottiglie e gli infiniti rifiuti lasciati a terra dalla folla bianco e verde prima di dirigersi allo stadio.