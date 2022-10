Tirò una testata al giornalista: Roberto Spada esce dal carcere e torna libero

Dopo 5 anni è uscito dal carcere di Tolmezzo Roberto Spada, condannato per la testata al giornalista. Resta nelle mani del giudice la vicenda del duplice omicidio di Ostia del 2011.

Roberto spada torna a piede libero, si attende ora la la quantificazione della pena per il duplice omicidio del 2011, per il quale la condanna per il 416bis è definitiva.

La vicenda dell'omicidio resta sub iudice

Sul clan di Ostia lo scorso gennaio la Cassazione ha confermato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma per Roberto, assolto lo scorso settembre nel processo di Appello bis per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto nel 2011, la pena è stata rideterminata in 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Per questo, nei confronti di Roberto Spada, che ha già scontato 5 anni di carcere a Tolmezzo, è definitiva la condanna per il 416bis ma non la quantificazione della pena, dal momento che è ancora ‘sub iudice’ la vicenda del duplice omicidio. La Procura generale di Roma ha impugnato al Riesame il diniego del provvedimento restrittivo cautelare e si appresta a impugnare in Cassazione anche l’assoluzione per il duplice omicidio del 2011.