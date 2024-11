Roma, tolleranza zero sulla doppia fila: arriva Cerbero, addio Street Control. Ecco 20 telecamere intelligente che non fanno sconti

Una telecamera con AI accesa dalla Polizia Locale di Roma Capitale contro dopia fila auto senza assicurazioni o revisione. Si sono da poco concluse le procedure con la società Safety21, che hanno permesso al Corpo di dotarsi nuovamente di una tecnologia per i controlli di polizia stradale con apparati di ultima generazione.

'Cerbero', questo il nome della strumentazione (in passato era in uso il c.d. sistema "street control"), prevede l’utilizzo di 20 nuovi apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico per apposizione sui veicoli e di un software, sia per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare, sia per le interrogazioni immediate alla banca dati Mctc durante i controlli su Revisione e Assicurazione dei veicoli.

Cerbero ha due occhi e un "cervello con Intelligenza artificiale"

'Cerbero' sfrutta una tecnologia avanzata basata sull'utilizzo di una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa (fronte e retro) e reti neurali per l’uso dell'intelligenza artificiale, in grado di osservare, capire e segnalare all’operatore di Polizia le anomalie riscontrate durante le attività di pattugliamento. La gestione delle attività e dello strumento sarà comunque nelle mani degli agenti che, ricevuti i dati su appositi tablet, provvederanno ad irrogare la sanzione dopo aver valutato la situazione.

Terminata la fase formativa degli agenti e ultimata la distribuzione degli apparati tra i Gruppi territoriali e il Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), il sistema potrà entrare in azione sulle principali strade della Capitale, in ogni Municipio, dal Centro alla periferia.

Gianni Alemanno, “Sistema Cerbero mitragliatrice di multe è follia della sinistra Ztl”

"In una città come Roma che un trasporto pubblico debolissimo, pochi parcheggi e un traffico esorbitante, gli automobilisti hanno un nuovo pericolo da temere: le mitragliatrici di multe che ci copriranno di verbali, senza neppure quel minimo di flessibilità e intelligenza che in genere i vigili possono utilizzare. E Gualtieri è talmente fuori dal mondo che se ne vanta pure con un apposito video. Niente da fare: è la follia della sinistra Ztl". Così in un post su Facebook il leader di Indipendeza ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.