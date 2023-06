Tom Cruise a Roma, bagno di folla per Mission Impossible in piazza di Spagna

Bagno di folla per Tom Cruise in piazza di Spagna: l'attore insieme al resto del cast di Mission Impossible 7-Dead Reckoning sono stati acclamati sul red carpet sulla scalinata di Trinità dei Monti.

Una location non scelta casualmente, perché protagonista di una delle scene più emozionanti del film, in cui Tom Cruise, nei panni dell'agente Ethan Hunt, si precipita dalla scalinata a bordo di una 500 gialla, in compagnia della splendida Hayley Atwell, anche lei presente sul red carpet. È solo una delle spericolate scene girate nelle vie della Città Eterna, che il regista Christopher McQuarrie, anche lui sul red carpet, ha descritto come ottima per fare riprese cinematografiche spettacolari. Sulla scalinata anche Ving Rhames, Esai Morales e Rebbeca Ferguson, gli altri attori.

Ma la vera star è Tom Cruise, che in fondo alla scalinata ha avuto anche l'occasione di incontrare il sindaco Gualtieri e l'assessore allo Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato, il quale poi non ha mancato di ripubblicare su Facebook il video dell'evento con tanto di colonna sonora ripresa dal film.

L'incontro con Giorgia Meloni

In serata l'attore ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “Lieta che la Capitale sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise - ha commentato la presidente del Consigli - le 'mission impossible' al Governo sono il nostro pane quotidiano”.