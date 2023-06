Tom Cruise a Roma per anteprima del film: in città è già “Mission Impossible”

Tom Cruise arriva a Roma per l'anteprima del nuovo film della saga di Mission Impossible. E in città per la viabilità e per i bus diventa subito “mission impossible”.

Infatti in Centro saranno molte le vie chiuse e le deviazioni di autobus per permettere i vari eventi in programma. Si comincerà alle 16 in piazza di Spagna, piazza Mignanelli e sulla Scalinata di Trinità dei Monti, evento a cui parteciperanno gli ospiti e la stampa. Oltre a Tom Cruise, ci saranno il regista Christopher McQuarrie e il resto del cast formato da Rebecca Ferguson, Greg Tarzan Davis, Pom Klementieff, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Simon Pegg e Shea Whigham. Alle 19,30 tutti gli invitati si sposteranno all'Auditorium Conciliazione per l'anteprima del nuovo film “Mission Impossible – Dead Reckoning”, che ha molte scene girate nella Città Eterna. Infine alle 22 l'after party sulla Terrazza Caffarelli, sul Campidoglio.

Vie chiuse e bus deviati

A partire dalle 14 verrà chiusa alla circolazione, anche pedonale, piazza Spagna, insieme a piazza Mignanelli. In particolare verrà costiutita un'area di rispetto tra piazza Mignanelli, la Barcaccia, la scalinata di Trinità dei Monti e parte di via Condotti. Dalle 16 sarà vietato il passaggio, eccetto ai residenti, su tutta via Condotti e via Mario de' Fiori. Via della Conciliazione sarà invece chiusa per tutto il giorno nel tratto compreso tra largo Giovanni XXIII e via della Trasportina. Entro le 14 dovranno essere rimosse le auto in sosta nei controviali di via della Conciliazione, di Borgo Sant'Angelo e in piazza Pia.

Deviate le linee di bus 23, 280, 982, 40 e 62 che passeranno sul Lungotevere Varicano e su quello in Sassia. Dalle 15 il loro capolinea diventerà il Lungotevere in Sassia, davanti all'ospedale Santo Spirito. La fermata in piazza Pia sarà disattivata.