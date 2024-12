Tony Effe: la beffa, passerella a Sarà Sanremo col nuovo brano “Damme 'na mano” come ambasciatore della romanità

Atteso in pubblico dopo le polemiche infuocate di questi giorni, e dopo l'esclusione dal concerto di Capodanno a Roma, il rapper Tony Effe ha annunciato con un po'' di emozione a Sarà Sanremo la sua partecipazione al Festival della canzone italiana.

"Un po' emozionato, sì, anche se l'emozione vera arriverà più avanti, ma già la sento" Effe ha fatto la sua passerella promuovendo il suo brano: “Una canzone personale, che c'ha della romanità. Romantica e passionale". E poi si è scatenato sui social: “sono sempre me stesso, non so fare l’attore faccio musica e la musica non può essere censurata scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione ❤️ “damme ‘na mano” ci vediamo a Sanremo”.

E il suo management ha anche diffuso in tarda sera il “pre save del brano” per gli iscritti a Spotify. Per il Comune di Roma è uno schiaffo che vale doppio.

A 11 giorni dalla fine dell'anno, il Comune di Roma non ha ancora sciolto il nodo dell'vento al Circo Massimo. Quale star salirè sul palco? Chi accetterà di fare "la ruota di scorta"?