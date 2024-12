Tony Effe, schiaffo al Comune: Capodanno a Roma, arriva l'invito di Cinecittà Word, ricavato alle donne vittime di violenza

Si chiude la battaglia con fuoco amico del Pd sul Comune di Roma: al Circo Massimo Tony Effe non ci sarà ma il “rapper avvelenato” potrà esibirsi nell'evento di San Silvestro di Cinecittà Word che ha formalizzato l'invito.

Ora resta solo un dubbio: il veto del Pd su Tony Effe e la conda di polemiche innescate dal centrodestra contro il Comune, avranno effetti sulla sua partecipazione a Sanremo? Se ne parlerà subito dopo Capodanno, anche perché Carlo Conti ha deciso la linea del silenzio.

Si attende una risposta del rapper

Tornando a Cinecittà Word, ecco la comunicazione ufficiale che “salva” il rapper da una notte in famiglia o con gli amici: “Mentre divampano le polemiche sulla mancata partecipazione alle celebrazioni del 31.12, ecco una nuova opportunità di ascoltare il trapper -ufficialmente invitato dal parco a tema di Roma- che ha dominato le classifiche Spotify nel 2024 e riempito di recente il Palazzo dello sport.

I numeri di Cinecittà Word

Cinecittà World da anni organizza una delle feste di Capodanno più grandi d’Italia, con oltre 4mila cene e 20mila partecipanti. Per la notte di San Silvestro il parco divertimenti del cinema e della TV sarà aperto dalle 18 alle 8am con 40 Attrazioni, 8 cene e cenoni a tema, 10 padiglioni musicali (commerciale, reggaeton, revival, techno…), il festival di Musica Elettronica e TechnoAmore 025, giunto alla sua 20° edizione, con oltre 60 DJ del calibro di Ben Sims, Noize Suppressor, Adriana Lopez, Deniro e tanti altri, concerti dal vivo di Le-One, El Chapo junior, Angelo Famao, oltre alla classica mezzanotte con i fuochi d’artificio.

Parte del ricavato alle associazioni delle donne vittime di violenza

“In nome del libertà di espressione”, fanno sapere fonti del parco “Tony Effe potrà esibirsi nel maestoso Teatro 1 - set di film e kolossal come La voce della Luna di Fellini o il più recenteThose about to die con Anthony Hopkins, e dove hanno suonato in artisti che vanno da Sfera Ebbasta a Bocelli, da Geolier ai Pooh, da Guè Pequeno a Claudio Baglioni. Il parco è disponibile a devolvere parte del ricavato ed invita il trapper a fare lo stesso- ad associazioni che supportino le donne vittime di violenza, nonché ad aprire un confronto su temi così importanti da non potere essere ignorati nel dibattito pubblico. Si attende la risposta dell’artista”.

Che accade a Capodanno a Cinecittà World

Proprio perché parco divertimenti, adatto a tutte le età, Cinecittà World è un luogo unificante e di socialità: a Capodanno questo grande villaggio del divertimento ospiterà bambini nella cena animata ispirata a Hotel Transilvania, famiglie per il Capodanno sul ghiaccio a bordo pista del grande show di pattinaggio Christmas On Ice, curiosi da tutto il mondo per il l’affascinante percorso Oriental World – il festival delle luminarie cinesi, adulti e palati raffinati per il Gran Galà di Capodanno al ristorante Charleston Club a tema New York anni 20, nell’elegante set del capolavoro di Martin Scorsese Gangs of New York.

E per garantire massima sicurezza hai partecipanti Cinecittà World mette a disposizione un servizio di navette da Roma attivo dalle 17 alle 8 di mattina del 1°gennaio.