Tor Bella Monaca, 14 auto in fiamme nella via dello spaccio: indaga la Polizia

Il rogo in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca

Quattordici auto sono andate a fuoco in via dell'Archeologia in zona Tor Bella Monaca a Roma. Sette le vetture completamente carbonizzate dall'incendio.

La via dove c'è stato il maxirogo è tristemente nota per essere la strada dello spaccio, dove insistono le piazze blindate per la vendita di droga.

Polizia sul posto

Sul posto è intervenuta la polizia del Casilino che ora sta indagando sulle cause del rogo. Anche grazie ai proprietari, arrivati sul posto, si è risaliti alle targhe e ai modelli delle auto andate distrutte tranne due vetture sulle quali sono ancora in corso accertamenti.

Altro rogo all'Eur

Un'altra auto è andata invece in fiamme in via Luciano Folgore e anche in tal caso sono intervenuti polizia del distretto Esposizione e vigili del fuoco. Il rogo ha annerito la parete esterna dell'edificio vicino al quale la vettura era parcheggiata.