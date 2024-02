Tor Bella Monaca, maxi blitz dei Vigili Urbani: sgomberata una baraccopoli

Una baraccopoli sorta in pochi giorni e sgomberata dai Vigili Urbani a Tor Bella Monaca. Maxi operazione di sgombero da parte della Polizia Locale di Roma Capitale di un insediamento abusivo in Via di Tor Bella Monaca. Nove le persone denunciate tutte di nazionalitá rumena, ai sensi dell'Art.633 c.p.

Nel corso delle operazioni, i caschi bianchi del gruppo SPE (sicurezza pubblica Emergenziale), si sono avvalsi di un ufficio fotosegnalamento mobile, messo a disposizione dal Comando del Corpo.

Fotosegnalati sul posto

Sull'operazione é intervenuto l'apprezzamento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende noto: " Dopo diversi anni di pausa il gruppo speciali tornano a fare sicurezza. Diamo atto al nuovo Comandante Generale di aver riportato il tema della sicurezza sociale all'ordine del giorno. Tra i servizi nelle zone Termini ed Esquilino che verranno rafforzati nei prossimi giorni e quelli come quello di oggi che tornano a. prestare attenzione ai disagi nelle periferie, dopo anni di buio il Corpo sembra tornare alla sua vocazione. Ora la palla passa ad amministrazione e Governo, chiamati a fare uno sforzo per superare il limite delle 800 prossime assunzioni. Tra dieci mesi si aprirà il giubileo e la Capitale non merita di affrontarlo con la mancanza di 3500 agenti in organico".