Tor Bella Monaca, rivolta dei pusher contro i lavori: bruciato un furgone

Una rivolta delle piazze di spaccio disturbate dai cantieri per il restyling di Tor Bella Monaca. Questa la pista che stanno seguendo gli agenti del commissariato Casilino sull'incendio che ha distrutto, la scorsa notte, un furgone pieno di materiali edili per i cantieri del Comune di Roma in via Santa Rita da Cascia.

Operai e ponteggi, infatti, stanno facendo calare gli introiti delle piazze di spaccio.

Le indagini

Il mezzo, andato completamente distrutto, era parcheggiato dietro la “torre 30” in via Santa Rita Cascia a Roma dove sono in corso da tempo lavori per il rifacimento esterno dell’edificio. Sul posto, oltre ai vigli del fuoco sono interventi le forze dell’ordine che indagano per stabilire se ci sono collegamenti tra l’incendio e il fenomeno dello spaccio di droga.

La rivolta dei clan

Sicuramente a Tor Bella Monaca la lente d'ingrandimento mediatica non sta piacendo ai clan che tentano di ribellarsi a ogni forma di miglioria nel quartiere. Della serie: qua deve rimanere un territorio franco. Al vaglio le riprese di videosorveglianza di alcuni negozi nei pressi del rogo.