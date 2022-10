Tor di Valle, Roma-Lido come Beirut: la denuncia del TikToker Cicalone

“Stazione Beirut”: l'entrata della stazione di Tor di Valle sulla linea verso Roma Lido è un brivido per i viaggiatori. Il video-denuncia su TikTok.

Soffitti puntellati e a rischio crollo da un momento all'altro, immondizia data alle fiamme e un cantiere abbandonato: l'accesso della stazione di Tor di Valle è una rovina in piedi per miracolo e un trionfo dell'abbandono urbano ed edile. “Chi è venuto qua e ha fatto la scritta con la vernice non può essere incriminato perchè ha scritto la verità”, dice Simone Cicalone inquadrando la scritta “Stazione Beirut” all'entrata della fermata, drammaticamente azzeccata.

