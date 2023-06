Tormentone Orietta Berti: La Discoteca italiana un must scritto nelle stelle

Orietta Berti, in coppia con Fabio Rovanazzi, fa uscire un nuovo pezzo tutto da ballare e cantare: “La discoteca italiana”. Dopo il successo di “Mille”, “La discoteca italiana” ci allieterà mentre ci godremo il sole sulle spiagge ma anche mentre visiteremo sagre, oppure saremo ospiti di cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower ecc ecc... come strilla il camioncino “dell’arrotino” che ha annunciato il nuovo brano.

C’è attesa anche per il video di Aldo Giovanni e Giacomo girato sulla nuova canzone. All’appuntamento Orietta si presenta dopo aver spento le sue 80 candeline.

Come non aprire le mie carte per questo compleanno così magico pur se i natali di Orietta Berti, sono a Cavriago. Lei però è ormai romana di adozione, ed essendo nata il 1° giugno 1943 è del segno dei Gemelli. Il suo è un ottantesimo compleanno festeggiato sotto le migliori stelle che in questo momento stanno brillando nel cielo astrologico dell’intramontabile cantante e, se ciò non dovesse bastare, anche le carte che man mano disegnano la mia stesa mi parlano subito di un qualcosa di totalmente diverso, a cui sta lavorando, e che a breve ci sorprenderà ancor di più che il nuovo brano che da oggi invade radio e social.

In autunno conosceremo una nuova Orietta Berti

Cerco di curiosare un po’ meglio nelle carte della Berti, mentre mi chiedo cosa potrebbe esplorare ancora quest’artista che ci ha già fatto conoscere i tanti volti della sua versatilità artistica. Le carte sono solidali con Orietta e non mi svelano di più se non che in autunno la vedremo presentarsi in un ruolo completamente diverso. Forse addirittura si sposterà all’estero dove, dopo tante insistenze, lei potrebbe cedere a una proposta di lavoro che però darà voce a mille chiacchiere.

Il suo fiuto non la tradirà mai

C’è da dire che anche le stelle la spronano in questo senso perché oltre a offrirle la possibilità di nuove conoscenze, che sicuramente le porteranno occasioni di lavoro strepitose, le regaleranno anche una lucidità tale da saper fiutare in quattro e quattr’otto ciò che vale la pena portare avanti rispetto a ciò a cui non serve neanche sprecare un po’ di quel prezioso tempo libero che le rimane per ritemprarsi. Infatti, incredibile a dirsi, alla sua magnifica età, dove naturalmente si predilige progettare il riposo, Orietta Berti vede accrescere la sua notorietà e il suo prestigio ma anche i suoi impegni e le sue responsabilità. Quindi un po’ per i nuovi progetti, un po’ per il nuovo brano, “La discoteca italiana”, l’estate 2023 per la nostra dolcissima artista sarà scoppiettante d’impegni e per nulla dedicata al dolce far niente.

A questo proposito le mie carte consigliano di affrontare lavoro, e le eventuali scelte importanti che si presenteranno, senza mai farsi bloccare dalla paura. Ci sono situazioni intorno a Lei che richiederebbero una presenza più costante, ma a volte la vita segna da sola il tempo e per Orietta ora è il momento di stare in ballo, e ballare. Capisco che ciò non è facile ma bisogna renderlo possibile e, come dicevano i nostri nonni, si balla quando la musica suona perché poi sicuramente torna il silenzio.

