Torna dalla Sardegna col Coronavirus e va a Terracina: sgomberato stabilimento

Torna da una vacanza da Porto Rotondo, in Sardegna, e va al mare a Terracina ma è positiva al Coronavirus: scoppia il panico in spiaggia con lo stabilimento dove stava prendendo il sole la ragazza, 24 anni, che fa sgomberare tutti i bagnanti e chiama la Asl di Latina per attivare il protocollo di sicurezza: la giovane non aveva ancora ricevuto l'esito del tampone.

Lo stabilimento, il Lido di Enea, ora è chiuso preventivamente per la sanificazione della spiaggia. La Asl di Latina ora provvederà al tracking dei contatti della giovane e delle presenze in spiaggia nel giorno in cui la 24enne era ospite dello stabilimento.