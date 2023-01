Torna l'Albergatore Day: la riunione delle aziende del turismo di Roma

Torna a Roma l'Albergatore Day. L'evento, giunto ormai alla sua 19° edizione, che riunisce le principali aziende del turismo della Capitale, facendole discutere con rappresentanti delle istituzione. Il tema quest'anno sarà il turismo dopo la pandemia. L'evento è organizzato da Federalberghi Roma.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 gennaio all'hotel Parco dei Principi Grand Hotel & Spa. L'evento sarà aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della ministra del Turismo Daniela Santanché e del suo consigliere Gianluca Caramanna, dell’assessore al Turismo, Grandi Eventi,e Sport Alessandro Onorato e dell'assessora al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado.

Poi ci sarà una tavola rotonda dal titolo: “Quale turismo post-pandemia? La sinergia tra istituzioni nazionali e territoriali quale condizione essenziale per il definitivo rilancio del settore e per l’individuazione di una nuova governance”. Nel pomeriggio ci sarà invece il dibattito “L’appeal del brand Roma quale spinta agli investimenti per lo sviluppo turistico della Città eterna”.