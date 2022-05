Torna la grande atletica all'Olimpico. È attesa per il campione Marcell Jacobs

Lo stadio Olimpico si veste a festa e si prepara ad ospitare una straordinaria serata di atletica leggera. Il Golden Gala Pietro Mennea torna a Roma il 9 giugno, dopo che la scorsa edizione si era tenuta a Firenze e si offre al pubblico senza limitazione alcuna.

Tra gli atleti più attesi, i sette campioni olimpici azzurri di Tokyo 2020, per la prima volta tutti insieme in gara nel corso della stessa manifestazione (ad eccezione dell’infortunata Antonella Palmisano, che sarà comunque allo stadio come starter d’eccezione dei 3 km di marcia). La manifestazione è stata presentata questa mattina allo Stadio Olimpico, direttamente sulla pista dell’impianto capitolino, dal Presidente Fidal, Stefano Mei, e dal Direttore Generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, alla presenza del campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, l’azzurro Marcell Lamont Jacobs. Per l'occasione la Regione Lazio donerà centinaia di biglietti ai ragazzi per assistere al Golden Gala di atletica leggera.