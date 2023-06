Torna la kermesse dello musica swing: il litorale diventa una pista da ballo

A Terracina torna la kermesse della musica swing e il litorale diventa una pista da ballo. Nella cittadina in provincia di Latina, torna Retro Festival: dal 28 giugno al 2 luglio cinque serate a tema all'insegna del Lindy Hop, della musica swing e del mondo del vintage.

Saranno cinque serate di balle, ma comprenderanno anche 12 ore di workshop e lezioni di ballo con insegnanti di livello internazionale. A corredo ci sarà un mercatino di articoli vintage con più di 30 stand, un'area dedicata allo street food, aree per i bambini. E poi concerti, esibizioni dal vivo, dj set. Insomma un grande parco dei divertimenti a tema swing e jazz anni 30. Questo ed altro nella quarta edizione della kermesse dello swing. Una kermesse che nella scorsa edizione ha raggiunto il record di presenze con 10mila visitatori e 200 ballerini che si sono esibiti.

Il programma

Si partirà mercoledì 28 giugno con un pre-party presso il “Giardino della Meson” sulla via Pontina. In questa incantevole location partirà la prima serata con aperitivo, cena e anche una lezione di danza esclusiva tenuta da Anna Portell Blueso. Il 29 giugno l'evento prevede un visita guidata al centro storico di Terracina (dalle 17), per poi alle 18,30 spostarsi nella Pineta, situata in via Cristoforo Colombo: ogni sera fino alle 2 si potrà partecipare a corsi di ballo, lezioni di yoga, concerti dal vivo, esibizioni di band musicali, e dj set.