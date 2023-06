Torna Radio Rock: 28 ore di diretta no stop per la lotta contro il cancro

Arriva una nuova edizione della Maratona Radio Rock: 28 ore di diretta no stop. Un'iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Appuntamento il 7 luglio.

Nello specifico l'iniziativa, portata avanti dall'emittente radiofonica Radio Rock 106.6, è volta a raccogliere una grande comunità intorno alla raccolta fondi per l'Ail Roma per l'acquisto di tre apparecchiature per la cura di tumori come le leucemie, linfomi e mielomi. Si tratta di strumentazioni che servono per il dosaggio e la qualificazione degli acidi nucleici (DNA/RNA). Le precedenti due edizioni hanno avuto esito positivo permettendo l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione (edizione 2021) e due letti di degenza elettrificati e tre barelle con sponde (edizione 2022).

La maratona

Saranno 28 ore di divertimento. Si partirà venerdì 7 luglio alle 6 del mattino. Saranno molti gli speaker che si alterneranno alla conduzione di queste 28 ore di musica, momenti comici, ospiti, argomenti, nonché una serie di interventi di medici e ricercatori per fare una divulgazione capillare sul lavoro eccezionale dell'associazione.

Radio Rock si può seguire anche tramite App, Streaming, DAB+, Twitch e in FM sui 106.6 (Roma e Provincia), sui 104.9 (Rieti e Provincia), sui 93.2 (Province di Viterbo e Terni).