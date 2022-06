Torrenova, litiga con la ex e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Torrenove, quartiere di Roma, per aver prima litigato con la ex, poi aggredito i Carabinieri intervenuti per separare la coppia.

Martedì mattina sono arrivate numerose chiamate al 112 per segnalare un uomo, un romano di 42 anni, che stava aggredendo una donna nel parcheggio di un condominio di via della Tenuta di Torrenova.

L'intervento dei Carabinieri

La centrale operativa dei carabinieri ha immediatamente inviato sul posto la pattuglia più vicina, quella del comando stazione Roma Tor Vergata e i militari arrivati nel luogo indicato hanno sorpreso l’uomo, incensurato, che stava ancora urlando e strattonando una ragazza romana di 34 anni, risultata essere la sua ex compagna. I motivi della discussione starebbero proprio nella brusca interruzione del loro rapporto sentimentale, evidentemente mal digerita dal 42enne. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha opposto resistenza, tentando più volte di colpire i militari con calci e pugni e rimediando così l'arresto poiché gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale. Il 42enne dovrà rispondere anche dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. La ragazza non ha riportato conseguenze fisiche. L'arresto del 42enne è stato poi convalidato.