Torvajanica, arriva il primo corso per la Polizia per soccorrere i delfini

La Squadra Nautica Fluviale di Roma a lezione di soccorso per i delfini a rischio di spiaggiamento.

Promosse da Zoomarine Trust Onlus, saranno due le giornate di formazione che vedranno coinvolto il personale della Polizia che si metterà a disposizione delle attività di salvataggio dei mammiferi marini.

I delfini sono una specie amata ma sempre più a rischio

Le attività dell'uomo hanno reso i nostri mari un pericolo sempre più alto per diverse specie di animali e tra queste sono anche i delfini ad esserne colpiti. I ritrovamenti dei mammiferi arenati sulle spiagge sono aumentati negli anni e con l'iniziativa che coinvolge il personale della Squadra Nautica Fluviale di Roma, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e in collaborazione con la Società Italiana Veterinari per Animali Esotici, l'obiettivo è mettere in campo ulteriori risorse per le azioni di salvataggio. Le due giornate di formazione si terranno il 7 settembre e il 21 settembre nella sede di Zoomarine Italia a Torvajanica.