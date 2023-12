Totti Blasi, Flavia Vento entra in tackle: "Ora vi racconto tutta la verità"

Su Francesco Totti e Ilari Blasi entra in scivolata Flavia Vento. E lo fa con un post al vetriolo si Twitter apparso e poi subito rimosso: “A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”. Così Flavia Vento su X (ex Twitter), in un post, poi rimosso, pubblicato il 5 dicembre.

Ma prima che la showgirl lo cancellasse, la notizia ha iniziato a fare il giro del web.

Al centro del gossip

La 46enne romana è stata per anni al centro dei gossip per una scappatella che in passato avrebbe avuto proprio con l’ex capitano della Roma. Proprio mentre Ilary era incinta del suo primogenito Cristian. A sostenerlo è sempre stato anche Fabrizio Corona.

Un silenzio lungo 22 anni

Dopo il silenzio portato avanti per 22 anni, ecco che Flavia Vento decide quindi di parlare. Tutto nasce dall’uscita del docufilm “Unica” su Netflix, attraverso il quale Ilary Blasi dice per la prima volta la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. Da lì, andando a ritroso e scavando nel passato, è la stessa conduttrice che inizia a mettere in dubbio la fedeltà del marito.

I fan impazziti

Naturalmente il post della Vento ha mandato in visibilio i fan: "Non vedo l'ora", scrive Daniele alla soubrette. Ma soprattutto ad andare in estasi è proprio il re del gossip, Fabrizio Corona: "Dopo 20 anni la Blasi nel docufilm conferma e mi dà ragione sul fatto che le cose che ho raccontato erano vere, prima tra tutte Flavia Vento”.