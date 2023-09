Totti, ecco l'allenamento della figlia Chanel: flessioni e squat con il coach

Il vero capitano di casa ora è lei. Chanel Totti si allena forte. E lo fa con la carica e grinta da serie A. A spronarla, tra piegamenti e squot, il suo personal trainer che la riprende col telefonino per monitorare l'esecuzione. Gli allenamenti della secondogenita della coppia Totti-Blasi sono perfetti.

Fisico da atleta

Chanel ha grinta da vendere e un fisico muscoloso e tonico. Evidentemente il Dna è quello giusto: anche mamma Ilary sta sempre al top e il papà, anche se ha appeso gli scarpini al chiodo da tempo, gioca ancora divinamente e ogni mercoledì ha la folla ad ammirarlo mentre gioca nel torneo di calcetto con gli amici.

Allenamenti quotidiani

Insomma gli allenamenti in casa Totti sono sacri e i risultati si vedono. Le bellissima Chanel, anche durante le vacanze estive non ha fatto altro che allenaarsi per tenersi in forma. D'altronde se ha preso dal padre non le mancherà neanche la passione per la Nutella (tanto cara a Mr Totti). Cosa c'è di meglio di una bella corsetta per bruciare gli eccessi? I risultati si vedono.