Totti e Ilary tornano insieme. Ma per affari: in libreria la coppia è d'oro

Separati nel matrimonio, uniti in libreria. Totti e Ilary sono una coppia di ferro per le vendite. E il nuovo libro della Blasi (Che stupida!), sta facendo da volano alle vendite di Un capitano, la biografica di Francesco da Porta Metronia, che era uscito dalle classifiche da un paio di anni (era uscito nel 2018).

Insomma un ritorno alla carica del romanista.

Boom in libreria

Ecco allora che le librerie hanno fiutato l'affare e stanno recuperando dagli scaffali dedicati allo sport i libri su Francesco Totti, e li espogono accanto all'autobiografia di Ilary. Il risultato è da record: boom di vendite, anche grazie allo sconto – nella maggior parte delle rivendite – del 20% per il libro di Totti.

“Ma Totti legge?”

Così, mentre la saga raccontata dalla Blasi guadagna posizioni (al numero 6 nella media della classiffica romana), anche Francesco è tornato in auge: su Amazon le vendite del Capitano sono aumentate in due mesi del 36%. E come sempre non mancano le polemiche a distanza fra i due. Intervistata a Verissimo, alla domanda di Silvia Toffanin: “Totti leggerà il tuo libro?”, Ilary aveva risposto: “Ma perché Totti legge?”. Pronta la replica ironica dell'ottavo re di Roma, attraverso il profilo della sua compagna, Noemi Bocchi. Eccolo immortalato mentre finge di tornare a scuola, con lo zaino (rosa) in spalla e una pila di libri disegnati in fondo al post.