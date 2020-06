Totti perde il Rolex, appello social ai tifosi: “Vengo a prenderlo di persona”

Francesco Totti disperato, ha perso il suo Rolex. Lo storico capitano giallorosso, con un appello postato nelle storie di Instragram, ha chiesto aiuto ai sui tifosi per ritrovare il Daytona con incise le iniziali dei figli: “Verrò a prenderlo di persona da chi lo ritroverà”.

La storia, subito ricondivisa anche dalla moglie Ilary Blasi recita: “Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo”.