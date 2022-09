Tragedia a Civitavecchia: 19enne muore in acqua per un malore improvviso

Prima il malore, poi lo choc degli amici del 19enne che è morto mentre faceva il bagno.

Il ragazzo si trovava in acqua quando ha accusato un malore dal quale non si è più ripreso, arrivando già morto sulla spiaggia dove gli amici lo avevano trascinato per soccorrerlo. Sul posto sono giunti i carabinieri e la salma è stata portata al Verano per l'autopsia.