Tragedia a Tor Tre Teste: l'atleta Flavia Ferrari muore mentre fa jogging

Tragedia al quartiere Tor Tre Teste: l'ex mezzonfondista Flavia Ferrari, 25 anni, si è accasciata mentre faceva jogging ed è morta.

Il fatto è accaduto la mattina del 31 maggio. Alcuni testimoni hanno visto Flavia intorno alle 7 del mattino mentre correva nel parco di fronte a via Viscogliosi. All'improvviso si è accasciata a terra. Subito si è tentato di salvarla, chiedendo anche l'intervento dei sanitari del 118. Sfortunatamente per la giovane non c'è stato nulla da fare: inizialmente si era riusciti a rianimarla, ma poi è deceduta. Sul posto anche il medico legale e i Carabinieri. La salma sarà sottoposta ad esami esterni al Policlinico Tor Vergata e poi sarà riconsegnata alla famiglia.

Chi era Flavia Ferrari

Era nata nel 1999 ed era una stella dell'atletica in ascesa. Era specialista negli 800 e i 1500 metri. Aveva vestito le maglie della Nazionale di atletica e anche quella della Rappresentativa FIDAL Lazio, senza contare quella della Studentesca e del Libertas Castelgandolfo Albano. Nel 2019 aveva dovuto abbandonare la corsa agonistica a causa di alcuni problemi di salute. Tuttavia non ha mai perso la passione per lo sport che amava fin da bambino, pur non potendolo più praticare a livello agonistico. Nel 2021 si era laureata in Scienze Biologiche. Recentemente era stata dimessa da una struttura sanitaria a cui si era rivolta per curarsi.

"Flavia solo poche ore fa festeggiava sui social le sue dimissioni da una struttura sanitaria - spiegano da Fidal Lazio - una delle numerose che l’hanno accolta in questi anni per curarla e supportarl, un percorso che lei documentava con foto e post, senza perdere il suo sorriso".